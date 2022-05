Una ex top model compie 57 anni. Oggi è completamente diversa – cosa le è successo? (Di lunedì 9 maggio 2022) Domani Linda Evangelista, la top model che negli anni ’90 ha infiammato le copertine e le passerelle di tutto il mondo, compirà 57 anni. Ma Oggi è notevolmente cambiata rispetto a un tempo. Per quale motivo? Linda Evangelista è una delle donne che negli anni ’90 ha scatenato le fantasie degli uomini di tutto il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 9 maggio 2022) Domani Linda Evangelista, la topche negli’90 ha infiammato le copertine e le passerelle di tutto il mondo, compirà 57. Maè notevolmente cambiata rispetto a un tempo. Per quale motivo? Linda Evangelista è una delle donne che negli’90 ha scatenato le fantasie degli uomini di tutto il L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - LaStampa : Un altro top manager russo se ne va in circostanze sospette, l’ex ad di Lukoil muore durante una seduta da uno scia… - EmpoliCalcio : ? #RealManCity l'abbiamo vista tutti: e se subito dietro ci fossimo noi? ?? Secondo una statistica di @StatsBomb, l… - malgradome : @juventusfc Come ha detto il suoer magnifico top Mister migliore al mondo: “La coppa italia non sposta i giudizi di… - sbattaggia : #rugby Il talento del 2003 vuole il Tricolore under 19 con ?@RugbyColorno e a giugno sarà con l’Italia under 20. Po… -