Ucraina, l'omaggio ai soldati caduti durante la Seconda guerra mondiale (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli ucraini visitano il monumento al Milite Ignoto a Kiev per deporre fiori e ricordare i soldati caduti durante la Seconda guerra mondiale. Nel frattempo prosegue l'invasione russa del Paese. 9 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli ucraini visitano il monumento al Milite Ignoto a Kiev per deporre fiori e ricordare ila. Nel frattempo prosegue l'invasione russa del Paese. 9 ...

Advertising

nik5720 : @tagadala7 e niente la panella se non danno ragione alle sue teorie non c’è la fa, partigiana non giornalista. Cerc… - ailinon80 : RT @Gianl1974: nonché gli ambasciatori di ???????????????? per commemorare le vittime della seconda guerra mondiale e rendere omaggio agli ucraini… - Gianl1974 : nonché gli ambasciatori di ???????????????? per commemorare le vittime della seconda guerra mondiale e rendere omaggio agli… - paolochiariello : #juorno #concerto improvvisato di #Bono e #TheEdge sotto la metri di #Kiev. Omaggio alla resistenza Ucraina. Il Vid… - juornoit : #juorno #concerto improvvisato di #Bono e #TheEdge sotto la metri di #Kiev. Omaggio alla resistenza Ucraina. Il Vid… -