Ucraina, i leoni Simba e Mir messi in salvo. I volontari: “Li abbiamo spostati con un furgone. Presto voleranno in Sudafrica” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il lavoro di tanti volontari che in questo momento si trovano in una Ucraina devastata dalla guerra riguarda anche gli animali. I britannici Tim Locks e Jonathan Weaving hanno portato in salvo due leoni, Simba e Mir, dall’est Ucraina. Con un furgone, i due sono riusciti a spostare gli animali in Romania: attualmente si trovano in uno zoo municipale. Si tratta, però, di una situazione temporanea, perché Simba e Mir stanno per essere trasferiti nella grande riserva Simbonga Game Reserve and Sanctuary, in Sudafrica, gestita dal gruppo no-profit Warriors of Wildlife, che si occuperà dei documenti e di fornire i fondi per il lungo viaggio. Organizzare lo spostamento dei due leoni non è un’impresa semplice: oltre ai costi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il lavoro di tantiche in questo momento si trovano in unadevastata dalla guerra riguarda anche gli animali. I britannici Tim Locks e Jonathan Weaving hanno portato induee Mir, dall’est. Con un, i due sono riusciti a spostare gli animali in Romania: attualmente si trovano in uno zoo municipale. Si tratta, però, di una situazione temporanea, perchée Mir stanno per essere trasferiti nella grande riserva Simbonga Game Reserve and Sanctuary, in, gestita dal gruppo no-profit Warriors of Wildlife, che si occuperà dei documenti e di fornire i fondi per il lungo viaggio. Organizzare lo spostamento dei duenon è un’impresa semplice: oltre ai costi ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ucraina, i leoni Simba e Mir messi in salvo. I volontari: “Li abbiamo spostati con un furgone. Presto voleranno in Sudafr… - FQMagazineit : Ucraina, i leoni Simba e Mir messi in salvo. I volontari: “Li abbiamo spostati con un furgone. Presto voleranno in… - Anormalissimo : La Russia di Putin ha invaso l'Ucraina, ma per i leoni da tastiera, è Biden che deve fermarsi! - GraziaMontefal2 : RT @CristinaMolendi: Ma vogliamo parlare dell’intreccio, dei paragoni tra #Biden e #Putin? E lo fanno pure tanti intellettuali e non leoni… - Giuliorm1 : RT @CristinaMolendi: Ma vogliamo parlare dell’intreccio, dei paragoni tra #Biden e #Putin? E lo fanno pure tanti intellettuali e non leoni… -