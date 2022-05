Tutto pronto per l’Eurovision 2022: i look di Mahmood e Blanco a Torino (Di lunedì 9 maggio 2022) Hanno sfilato sul turquoise carpet della Reggia di Venaria i partecipanti alla kermesse canora prevista a Torino dal 10 al 14 maggio. Il duo di "Brividi", con il suo stile inconfondibile, non è passato inosservato nemmeno questa volta. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Hanno sfilato sul turquoise carpet della Reggia di Venaria i partecipanti alla kermesse canora prevista adal 10 al 14 maggio. Il duo di "Brividi", con il suo stile inconfondibile, non è passato inosservato nemmeno questa volta. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fabfazio : Tutto pronto per una nuova puntata di ?@chetempochefa? #ctcf h.20:00 ?@RaiTre? - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Ereda_V : RT @tempoweb: Il ministro finlandese: tutto il nostro popolo è pronto ad andare al fronte #Finlandia #Ucraina #Russia #guerra #iltempoquoti… - infoitcultura : Tutto pronto per l’Eurovision 2022: i look di Mahmood e Blanco a Torino -