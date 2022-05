Tim | rinviato il provvedimento | grande festa per i clienti

(Di lunedì 9 maggio 2022) La Tim rinvia il tanto annunciato, a causa di una decisione dell’AGCOM. Andiamo a vedere cos’è successo all’operatore. L’operatore telefonico italiano, Tim, ha dovuto rinviare ilsullo spegnimento della rete internet in 3G. A bloccare il tutto ci ha pensato l’AGCOM, che ha sospeso l’operazione: la nota dell’autorità statale. L’operatore italiano blocca l’ultimoannunciato (Via WebSource)Tim era pronto a sospendere la fornitura della rete 3G per tutti gli utenti, oramai ritenuta obsoleta. A bloccare tutto però ci ha pensato l’AGCOM con la delibera 77/22/CONS/. Infatti con questa nota l’autorità ha stabilito il rinvio dello spegnimento del 3G di TIM. Stando alle prime informazioni la decisione ufficiale risale al 17 Marzo 2022. La notizia però risale alla giornata di venerdì 6 ...

Apple hapiù volte il ritorno in ufficio a causa dell'emergenza Covid. Le ultime ... In una lettera inviata al CEOCook, un gruppo di dipendenti lo scorso ha recentemente scritto: 'Senza l'...Tra le evidenze viene anche indicato che gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete 3Gnon hanno completato le procedure richieste, il che potrebbe comportare per gli utenti l'attivazione ... TIM, rinviato lo spegnimento del 3G: la decisione di AGCOM AGCOM ha rinviato lo spegnimento del 3G di TIM in Italia. Ecco quali sono le diverse ragioni che hanno portato a questa decisione.Firma del mou dovrebbe slittare di qualche giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Si aprira' una settimana densa di ...