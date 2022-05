Superbonus, ecco la proroga ma ci sarà da correre (Di lunedì 9 maggio 2022) Villette: da giugno a settembre la scadenza per certificare il 30 per cento dei lavori. Resta il limite invalicabile del 31 dicembre per chiusura del cantiere e pagamento Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 9 maggio 2022) Villette: da giugno a settembre la scadenza per certificare il 30 per cento dei lavori. Resta il limite invalicabile del 31 dicembre per chiusura del cantiere e pagamento

Advertising

VittorioSgarbi : Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbo… - Riparte_Italia : [L'analisi esclusiva] L’economista Giuseppe Coco: «Il Superbonus produce inflazione. E vi spiego perché» - infoiteconomia : Superbonus 110% e agevolazioni edilizie, ecco le novità. Le risposte dell'Agenzia delle Entrate - Tutt - ilgiornale : Il governo aprirà la strada al frazionamento per annualità del credito, rendendo la vita più facile agli istituti d… - infoiteconomia : Superbonus più facile: ecco come ottenerlo -