domercoli : RT @Lanternaweb: A Sud dell’India si staglia un meraviglioso Paese caratterizzato da una fitta vegetazione verde e un popolo pacifico e gen… - GdB_it : Sri Lanka: 78 feriti negli scontri, scatta coprifuoco a Colombo - Lanternaweb : A Sud dell’India si staglia un meraviglioso Paese caratterizzato da una fitta vegetazione verde e un popolo pacific… - SubasingheNiss2 : ???? ???? ?? Cacciamo il governo oppressivo! La gente in Sri Lanka protesta contro l'attuale repressione del governo del… - CharlesNissanka : ???? ???? ?? Cacciamo il governo oppressivo! La gente in Sri Lanka protesta contro l'attuale repressione del governo del… -

Scatta il coprifuoco a Colombo nello Sri Lanka dopo che almeno 78 persone sono rimaste ferite durante gli scontri tra manifestanti pro e contro il governo. I lealisti del presidente Gotabaya Rajapaksa, armati di bastoni e mazze, hanno ... ROMA, 09 MAG - Scatta il coprifuoco a Colombo nello Sri Lanka dopo che almeno 78 persone sono rimaste ferite durante gli scontri tra manifestanti pro e contro il governo. I lealisti del presidente Gotabaya Rajapaksa ... In seguito all'inerzia del governo del presidente Gotabaya Rajapaksa di fronte alla diffusa protesta popolare in Sri Lanka, venerdì sindacati e organizzazioni della società civile hanno indetto uno sciopero generale.