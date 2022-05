Sardegna, invasione di cavallette. Milioni di danni nei campi: 'Stanno divorando tutto' (Di lunedì 9 maggio 2022) Enormi sciami di cavallette Stanno divorando i raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana, e poi Illorai, Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, fino alla confinante Barbagia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Enormi sciami dii raccolti delle campagne della provincia di Nuoro: da Noragugume a Bolotana, e poi Illorai, Olzai, Teti, Sarule, Sedilo, fino alla confinante Barbagia di ...

Agenzia_Ansa : Nuova invasione di cavallette nel centro Sardegna. Coldiretti: 'Stanno divorando i raccolti delle campagne della pr… - Luc1078 : RT @SusyMethil: È allarme #cavallette in #Sardegna, che hanno già devastato 25mila ettari di terreni! La terribile invasione sta mandando i… - leggoit : Sardegna, invasione di cavallette. Milioni di danni nei campi: «Stanno divorando tutto» - annaBusca : RT @insopportabile: Per il meteorite abbiamo fiducia. --- Nuova devastante invasione di cavallette in Sardegna - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Sardegna, invasione di cavallette: a rischio 25mila ettari di terreno. «Stanno divorando tutto» -