Roma, novità sul futuro di Kluivert: le ultime (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Nizza è sempre più lontano dalla qualificazione in Champions League. La squadra francese si trova attualmente a -8 dal Marsiglia a due giornate dal termine (ma con una gara in meno). Questa notizia interessa anche la Roma, con il riscatto di Justin Kluivert che si allontana. Kluivert Nizza RomaNell’accordo tra le due società infatti, una delle condizioni che avrebbe reso obbligatorio il riscatto dell’olandese a 15 milioni di euro è la qualificazione alla massima competizione europea del club rossonero. Oltre a questo anche il 50% delle presenze, attualmente raggiunte. Molto difficile quindi che Kluivert venga riscattato ma non impossibile un suo ritorno in Costa Azzurra, con il Nizza che proverà ad abbassare le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Nizza è sempre più lontano dalla qualificazione in Champions League. La squadra francese si trova attualmente a -8 dal Marsiglia a due giornate dal termine (ma con una gara in meno). Questa notizia interessa anche la, con il riscatto di Justinche si allontana.NizzaNell’accordo tra le due società infatti, una delle condizioni che avrebbe reso obbligatorio il riscatto dell’olandese a 15 milioni di euro è la qualificazione alla massima competizione europea del club rossonero. Oltre a questo anche il 50% delle presenze, attualmente raggiunte. Molto difficile quindi chevenga riscattato ma non impossibile un suo ritorno in Costa Azzurra, con il Nizza che proverà ad abbassare le ...

Advertising

ScuolaLingue : Sai già la novità? Da oggi la nostra #ScuolaInternazionalediLingue diventa sede ufficiale per la certificazione lin… - CorriereCitta : Mammografie in un click, primato per il Lazio: come funziona, dove prenotarsi, tutte le novità e agevolazioni - siamo_la_Roma : ?? La #UEFA studia la nuova #ChampionsLeague ?? Aumenta il numero delle squadre e cambia il format ?? Ecco le possibi… - lucalanziani : RT @roma_js: Mercoledì 18 Maggio a RomaJS @faber_vt ci parlerà di 'Data fetching in React 18 apps' approfondendo il funzionamento delle pri… - Cruscante : @MatteoMascia Avremo un senatore Orsini a Roma. Non è una novità: già accadde nel Duecento e nel Trecento, in epoca… -

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA/ Quote: Torreira tornerà titolare LE MOSSE DI MOURINHO In merito alle probabili formazioni di Fiorentina Roma , spostiamoci ora in ... con un paio di novità rispetto alla sfida vincente contro il Leicester. Tra i pali ci sarà Rui ... Primavera 1, Inter - Milan 2 - 1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... a sei lunghezze dalla capolista Roma, con 62 punti, frutto di diciotto vittorie, otto pareggi e ... sorpreso nell'occasione si riparte con il secondo tempo con il calcio d'inizio dell'Inter una novità ... ForzaRoma.info LE MOSSE DI MOURINHO In merito alle probabili formazioni di Fiorentina, spostiamoci ora in ... con un paio dirispetto alla sfida vincente contro il Leicester. Tra i pali ci sarà Rui ...... a sei lunghezze dalla capolista, con 62 punti, frutto di diciotto vittorie, otto pareggi e ... sorpreso nell'occasione si riparte con il secondo tempo con il calcio d'inizio dell'Inter una... Champions League, l’Uefa cambia: dal ranking alle partite, ecco le novità