Lo scorso 30 Marzo ANAC ha approvato le Linee Guida per la Riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta di un risultato estremamente significativo, fra i punti qualificanti del PNRR, nonché ineludibile premessa per poi varare una corposa e sostanziale riforma del Codice degli Appalti. Le Linee Guida individuano le modalità operative della Riqualificazione, che varranno per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. Per migliorare ed efficientare le procedure, rendendo la riformulazione davvero utile per Stakeholder e Cittadini, è stata avviata una consultazione pubblica sulle Linee Guida

