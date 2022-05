Piazza Affari in forte calo, Ftse Mib sotto quota 23 mila (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Avvio di settimana all’insegna delle vendite per le borse europee in scia delle tensioni che attraversano l’economia mondiale, stretta tra inflazione ai massimi da 40 anni, rallentamento della crescita, invasione russa dell’Ucraina e le misure di contenimento adottate dalle autorità cinesi. A Piazza Affari il Ftse Mib oggi ha perso anche quota 23 mila punti chiudendo la prima seduta della settimana a 22.832,56 punti, -2,74% rispetto al dato precedente. Tra le performance peggiori troviamo quelle di un comparto energetico che si è trovato a dover fronteggiare il selloff sul greggio (-5,2% per il Brent a 106,5 dollari al barile): Saipem ha registrato un -6,81%, Tenaris è scesa del 3,82% ed Eni ha segnato un -3,87%. Male anche il comparto bancario con il -3,33% di Banco Bpm, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Avvio di settimana all’insegna delle vendite per le borse europee in scia delle tensioni che attraversano l’economia mondiale, stretta tra inflazione ai massimi da 40 anni, rallentamento della crescita, invasione russa dell’Ucraina e le misure di contenimento adottate dalle autorità cinesi. AilMib oggi ha perso anche23punti chiudendo la prima seduta della settimana a 22.832,56 punti, -2,74% rispetto al dato precedente. Tra le performance peggiori troviamo quelle di un comparto energetico che si è trovato a dover fronteggiare il selloff sul greggio (-5,2% per il Brent a 106,5 dollari al barile): Saipem ha registrato un -6,81%, Tenaris è scesa del 3,82% ed Eni ha segnato un -3,87%. Male anche il comparto bancario con il -3,33% di Banco Bpm, il ...

