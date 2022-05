Per la Cassazione la “causa primigenia” della morte di Cucchi è stato il pestaggio di Di Bernardo e D’Alessandro (Di lunedì 9 maggio 2022) La “causa primigenia dell’intera catena causale che ha portato al decesso” di Stefano Cucchi è stato il pestaggio avvenuto la sera del 15 ottobre 2009 nella caserma della compagnia Casilina: nero su bianco, nelle motivazioni della quinta sezione penale della Cassazione, la pietra tombale sul processo per omicidio preterintenzionale ai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, entrambi condannati in via definitiva a 12 anni di reclusione. Alle violenze hanno fatto seguito “fattori sopravvenuti”, tra i quali le “negligenti omissioni dei sanitari” – scrivono i giudici – che hanno portato alla morte del geometra romano. “La questione della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) La “dell’intera catenale che ha portato al decesso” di Stefanoilavvenuto la sera del 15 ottobre 2009 nella casermacompagnia Casilina: nero su bianco, nelle motivazioniquinta sezione penale, la pietra tombale sul processo per omicidio preterintenzionale ai carabinieri Alessio Die Raffaele, entrambi condannati in via definitiva a 12 anni di reclusione. Alle violenze hanno fatto seguito “fattori sopravvenuti”, tra i quali le “negligenti omissioni dei sanitari” – scrivono i giudici – che hanno portato alladel geometra romano. “La questione...

