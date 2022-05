Oroscopo Branko di oggi Lunedì 9 Maggio 2022 | Toro alla ribalta

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’diperAriete Ottime capacità, possibilità nel campo finanziario che devono essere usate in modo realistico ed efficace.Amici delnuovamentenel lavoro, nella vita sociale. Non tutti sarete in forma ideale ma se avete bisogno di una cura, avete un ottimo Nettuno. Rilassatevi. Gemelli Quando si dice Marte si pensagrande porzione di energia che il pianeta sprigiona. Intanto voi avete già adesso questa Venere forte, Luna magnifica, situazione che porta guadagno. Cancro Chiedete scusa ma senza inchinarvi, rivolgetevi altrove, chi mai avrà il coraggio di rifiutare qualcosa a voi. Vivete un momento ...

