NOMINA NEL BOARD AIAE, A NEW YORK, PER GOFFREDO PALMERINI (Di lunedì 9 maggio 2022) AIAE al Columbus DayPrestigiosa NOMINA a New YORK per il giornalista e scrittore aquilano GOFFREDO PALMERINI. L’AIAE (Association Italian American Educators), istituzione culturale composta da italianisti, intellettuali ed accademici operanti nell’area di New YORK, presieduta dalla docente e giornalista Cav. Josephine Buscaglia Maietta, ha infatti NOMINAto PALMERINI nell’ Advisory BOARD, quale componente dell’organismo direttivo. Josephine Maietta, presidente AIAEDell’Advisory BOARD, il Consiglio dell’associazione che con l’Executive BOARD e il Committee Chairs costituisce la governance dell’istituzione, fanno parte figure di primo piano del mondo culturale ed ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 9 maggio 2022)al Columbus DayPrestigiosaa Newper il giornalista e scrittore aquilano. L’(Association Italian American Educators), istituzione culturale composta da italianisti, intellettuali ed accademici operanti nell’area di New, presieduta dalla docente e giornalista Cav. Josephine Buscaglia Maietta, ha infattitonell’ Advisory, quale componente dell’organismo direttivo. Josephine Maietta, presidenteDell’Advisory, il Consiglio dell’associazione che con l’Executivee il Committee Chairs costituisce la governance dell’istituzione, fanno parte figure di primo piano del mondo culturale ed ...

