Memo Remigi fa impazzire le donne | Ecco il gesto che le scatena ferocemente

Leggi su newstv

(Di lunedì 9 maggio 2022), altro che nonno. Le fan sono incredule, ma lo ha fatto davvero. Da lui forse non se lo sarebbe aspettato veramente ma veramente nessuno., conosciuto meglio come Emidioe nato nel comune lombardo di Erba il 27 maggio 1938, ha davvero fatto di tutto nel corso della sua vita; cantante, compositore e conduttore – in radio come in tv. Inizia ad esibirsi nei primi anni settanta.(Web source)Nel 1965, canta “Innamorati a Milano”, il suo più grande successo. Negli anni a venire, si dedica principalmente a comporre canzoni per numerosi artisti di altissimo livello. Fino al 1977, quando inizia ad esplorare un altro settore strettamente legato allo spettacolo ed alla televisione. Nel ’77, infatti, conduce “Il mercante in fiera”. Diventa ...