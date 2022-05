Lecce, Sticchi Damiani: “Il ritorno in Serie A è un risultato clamoroso” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfono di Radio anch’io sport, su Radio Uno, commentando la promozione in Serie A. Ecco le sue parole: “Il ritorno in Serie A è un risultato clamoroso. La squadra era stata costruita con tanti giovani di proprietà e qualche certezza di categoria, è stato un campionato durissimo. La nostra è una dirigenza salentina, anche il nostro allenatore (Baroni, ndr) ha giocato nel Lecce. Abbiamo un forte legame col territorio che sembra in contro tendenza in un calcio sempre più partecipato da proprietà straniere. Ds Corvino? E’ uno dei più bravi direttori sportivi italiani. La nostra caratteristica è lavorare sui giovani di proprietà, con tanti ragazzi che vogliamo proporre nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del, Saverio, ha parlato ai microfono di Radio anch’io sport, su Radio Uno, commentando la promozione inA. Ecco le sue parole: “IlinA è un. La squadra era stata costruita con tanti giovani di proprietà e qualche certezza di categoria, è stato un campionato durissimo. La nostra è una dirigenza salentina, anche il nostro allenatore (Baroni, ndr) ha giocato nel. Abbiamo un forte legame col territorio che sembra in contro tendenza in un calcio sempre più partecipato da proprietà straniere. Ds Corvino? E’ uno dei più bravi direttori sportivi italiani. La nostra caratteristica è lavorare sui giovani di proprietà, con tanti ragazzi che vogliamo proporre nel ...

