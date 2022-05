Lecce | 73enne trovata morta in casa | ferite sul viso e sul corpo Intervento della polizia

Advertising

NoiNotizie : #Lecce, 73enne trovata morta in casa: ferite sul viso e sul corpo -

Corriere Salentino

Nella terapia intensiva del DEA dii pazienti sono diventati 8: ce n'è uno in meno rispetto a venerdì scorso perché è stato dimesso unche era in gravi condizion i. In tutta Italia si ...Gli agenti del commissariato di Taurisano () stanno indagando sulle cause dell'incendio che la scorsa notte ha distrutto due auto di proprietà di undel posto, titolare di un'attività di ristorazione a Torre San Giovanni. Non si ... Covid, 2.566 Nuovi Casi In Puglia: 835 Sono Leccesi. Nella Terapia Intensiva Del DEA I Pazienti Diventano 8: Dimesso Un 73enne Leccese Il cadavere di una donna di 73 anni è stato rinvenuto a Lecce nella casa della donna. Il corpo presenta lesioni sul viso e sul corpo. Accertamenti della polizia per chiarire la causa del decesso.LECCE – Drammatico ritrovamento in serata in un’abitazione ... se riterrà che ci siano gli estremi per approfondire le circostanze che hanno condotto la 73enne alla tragica fine.