Le mediche afghane che curano le madri e salvano i bambini

(Di lunedì 9 maggio 2022) In Afghanistan, dallo scorso agosto sotto il dominio dei talebani, le donne sono impossibilitate a svolgere sport, lavoro o procedere negli studi. Molti hanno denunciato la scomparsa di tantissime ragazze, dall’inizio dell’invasione talebana. Ma ci sono posti interamente gestiti dalle donne, in Afghanistan: gli ospedali. Come riporta il Guardian, ci sono ospedali femminili a Kabul dove le donne continuano a salvare vite ogni giorno, adottano iabbandonati e offrono consigli ad altre donne. I pochi uomini che lavoravano in questi ospedali, dato che si tratta principalmente di ospedali dediti alla ginecologia e alla maternità, sono stati cacciati. “Oggi sono le donne che lavorano per le donne“, ha detto al Guardian Jagona Faizli, 31 anni, ginecologa. La dottoressa Faizli è madre di tre bambine e il marito è un padre casalingo, che sta con le figlie durante i ...

