L’altoparlante più sottile e leggero mai creato

Nasce un altoparlante flessibile e ultrasottile basato su un array piezoelettrico a micro-cupola. Dei ricercatori del MIT hanno dato forma a un film sottile e flessibile che pesa solo due grammi e con uno spessore di 120 micron. Tale film può fungere da altoparlante e riprodurre suoni di altissima qualità indipendentemente dalla superficie su cui si appoggia o incolla la pellicola. Immaginare di poter avere una cassa audio in ogni punto della casa o della vostra persona. Un altoparlante da attaccare ai vestiti, ai telefonini o agli specchi, o a qualsiasi altra superficie, anche mobile o precaria… Queste e altre applicazioni (anche per l'industria) potrebbero essere offerte da un nuovo dispositivo ultrasottile. Un film sottilissimo a microcupole (Felice Frankel – MIT)

