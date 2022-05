Kim Kardashian ancora come Marilyn, questa volta in verde (Di lunedì 9 maggio 2022) La super influencer e imprenditrice condivide sul suo Instagram alcuni scatti dalla camera d'albero con indosso l'abito tempestato di paillettes con cui l'attrice ritirò il Golden Globe nel 1962 Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) La super influencer e imprenditrice condivide sul suo Instagram alcuni scatti dalla camera d'albero con indosso l'abito tempestato di paillettes con cui l'attrice ritirò il Golden Globe nel 1962

Advertising

ilpost : Al MET Gala di ieri sera, Kim Kardashian ha indossato il vestito originale che indossava Marilyn Monroe quando cant… - may_laufayson : @hvrricaxe chiediamolo a Kim Kardashian - ivymarsss : RT @RoxanneTheMoon: Quindi se Kim Kardashian perde 7 kg per entrare in un iconico vestito di Marilyn Monroe non va bene MA se Jared Leto fa… - ivymarsss : RT @psctllalice: quanta frustrazione su questo social, inchinatevi e basta a Kim K che certamente non è stata l’unica a controllarsi sul ci… - smerdandomi : RT @trashloger: Se solo penso che adesso l’ultima persona ad aver indossato il vestito di Marilyn Monroe non è Marilyn ma Kim Kardashian ht… -