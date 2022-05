Kiev "attacca" Mosca con la video parodia della parata (Di lunedì 9 maggio 2022) Un video pubblicato dal profilo ufficiale del governo ucraino "attacca" con la parodia della sfilata della vittoria in cui in piazza Rossa sfilano televisori e lavatrici saccheggiate durante l'occupazione dei territori ucraini. ... Leggi su today (Di lunedì 9 maggio 2022) Unpubblicato dal profilo ufficiale del governo ucraino "" con lasfilatavittoria in cui in piazza Rossa sfilano televisori e lavatrici saccheggiate durante l'occupazione dei territori ucraini. ...

Advertising

fattoquotidiano : LA RIVELAZIONE DEL NYT “Intelligence Usa aiutò Kiev a localizzare e uccidere i generali russi”. La Casa Bianca atta… - TheMarioPost : @Agenzia_Ansa Non è un regime quello di Kiev e non sono nazisti. Ma a loro non importa devono ripetere le bugie 100… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #Odessa è sotto attacco missilistico russo. Vengono distrutte le infrastrutture militari, i depositi di armi, le industr… - NikeSkywalker : #Odessa è sotto attacco missilistico russo. Vengono distrutte le infrastrutture militari, i depositi di armi, le in… - Rodica17957578 : RT @antoninobill: New York Times: ‘Intelligence Usa aiutò Kiev a localizzare e uccidere i generali russi’. La Casa Bianca attacca il giorna… -