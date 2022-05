Iva Zanicchi senza mezzi termini su Don Matteo | “Non volevo …”

Advertising

luigi69_1libero : RT @vitaindiretta: Iva Zanicchi a #LaVitaInDiretta: “Non mi sposo, è una fake news” #LaVitaInDiretta - antani62 : @juanito1897 La povera Iva Zanicchi leggermente imbarazzata. ?????? - LucianoVerre : >>>>>> MA QUANDO SI RIPOSA IVA? LEGGERE PER CREDERE......... <<<<<< Lo avete notato anche voi? E' brava, è forte,… - nicoletta_zeno : RT @NicoloC__: Iva Zanicchi a Carramba: #DomenicaIn - NicoloC__ : Iva Zanicchi a Carramba: #DomenicaIn -

Lanostratv

... anche se potrebbe sempre tornare qualora gli sceneggiatori lo desiderassero, e soprattutto l'attore protagonista, dall'altraazzarda una proposta al fine di dare una spiegazione netta e ...... 2 mogli, 3 figli - in arte solo e per sempre Robertino pure adesso che ne ha 75 (e non molla, a ottobre "se la gamba offesa mi regge ancora" partirà per gli Usa con Bobby Solo e) - da ... Iva Zanicchi: “Mi è preso un colpo!”, stava seguendo Don Matteo quando… Ed ecco che proprio l’abbandono di quest’ultimo ha lasciato senza parole moltissime persone, compresa la celebre artista italiana Iva Zanicchi che proprio nel corso di una recente intervista ...Iva Zanicchi non ha nascosto lo stupore di quando l'ha scoperto: l'addio in Rai ha sconvolto non solo la cantante ...