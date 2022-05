Isola 2022, diretta 9 maggio: una tra Mercedesz, Maria e Fabrizia finirà su Playa Sgamada (Di lunedì 9 maggio 2022) Le Conquistadoras si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it , i naufraghi voteranno per salvarne solo una. Le altre due si sfideranno in un ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Le Conquistadoras si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it , i naufraghi voteranno per salvarne solo una. Le altre due si sfideranno in un ...

Advertising

repubblica : La battaglia di Snake Island. Sull’isola simbolo degli ucraini truppe di Putin respinte in mare [di Daniele Raineri] - antonellaa262 : Procida 2022 vola all’Eurovision Song Contest: il drone “Leo” ha scelto gli angoli più suggestivi dell’isola, : sar… - repubblica : Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger resta all''Isola dei famosi' con la madre ricoverata - Luxgraph : La «lezione ucraina» per la Cina e le armi che gli Usa vogliono (e non possono) fornire all’isola di Taiwan… - zazoomblog : Isola dei Famosi Beatriz rivela dei retroscena sui naufraghi: “Non è la persona che sembra” (VIDEO) - #Isola… -