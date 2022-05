Internazionali d’Italia 2022: Cobolli tutto cuore ma spreca troppo, passa Brooksby (Di lunedì 9 maggio 2022) Flavio Cobolli esalta il pubblico romano ma deve cedere a Jenson Brooksby nella sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. L’azzurrino vende cara la pelle e anzi può rammaricarsi per le molte palle break non sfruttate; lo statunitense, a sua volta, gioca bene i punti chiave del match e passa al turno successivo: 6-3 6-4 il risultato finale. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA – Cobolli vince il sorteggio e concede a Brooksby di iniziare al servizio, per rompere il ghiaccio nel suo primo 1000 in carriera. L’azzurro guadagna anche una palla break, ma concede anche quattro errori gratuiti col servizio, e lo statunitense tiene il servizio. A sua volta, il toscano si ritrova ad annullare palle break a ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Flavioesalta il pubblico romano ma deve cedere a Jensonnella sfida valida per il primo turno degli. L’azzurrino vende cara la pelle e anzi può rammaricarsi per le molte palle break non sfruttate; lo statunitense, a sua volta, gioca bene i punti chiave del match eal turno successivo: 6-3 6-4 il risultato finale. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA –vince il sorteggio e concede adi iniziare al servizio, per rompere il ghiaccio nel suo primo 1000 in carriera. L’azzurro guadagna anche una palla break, ma concede anche quattro errori gratuiti col servizio, e lo statunitense tiene il servizio. A sua volta, il toscano si ritrova ad annullare palle break a ...

