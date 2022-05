Gli orecchini di perle sono il gioiello perfetto a tutte le età

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nel caso qualcuno se lo fosse perso, il 2022 è ufficialmente l’anno delle tendenza del passato. Anche se per molti nonmai stati veramente fuori di moda, glidi, vere e non,tornati a brillare. Pendenti, a lobo o con brillanti:unadatto ale età. Tipicamente associate allo stile preppy e aristocratico, e ora protagoniste dell’estitica pearlcore che spopola su TikTok e tra le serie tv come Bridgerton, questi gioielli consento di essere indossati in una varietà di modi e stili. È tempo di frugare nel portagioielli e ripescare quel paio diinutilizzati da tempo: leil tocco di classe moderno del 2022. ...