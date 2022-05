Giuslavorista Rotondi: "Franchi? Grido d'aiuto, non è sessismo, chi contesta è in malafede" (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - "Elisabetta Franchi ha fatto un discorso di organizzazione d'azienda. Ha rappresentato un tema che tutti gli imprenditori hanno ben presente: nel momento in cui io con fatica riesco a fare ricoprire un certo ruolo d'importanza all'interno di un'azienda, da un uomo o da una donna, ho un problema organizzativo se quell'uomo o quella donna dovesse assentarsi. Poi, ha fatto un discorso di percentuali: presa una donna e preso un uomo, quante vole accade che l'uomo si assenta rispetto alla donna, e poi ha fatto un altro discorso fattuale e cioè che la donna per caratteristiche anatomiche e naturali ha la possibilità più dell'uomo di doversi assentarsi perchè ha il tema della procreazione. Ora, se di fronte a un discorso così fattuale qualcuno ha da dire qualcosa, è qualcuno che è in malafede, ignorante. Io invece credo che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Labitalia) - "Elisabettaha fatto un discorso di organizzazione d'azienda. Ha rappresentato un tema che tutti gli imprenditori hanno ben presente: nel momento in cui io con fatica riesco a fare ricoprire un certo ruolo d'importanza all'interno di un'azienda, da un uomo o da una donna, ho un problema organizzativo se quell'uomo o quella donna dovesse assentarsi. Poi, ha fatto un discorso di percentuali: presa una donna e preso un uomo, quante vole accade che l'uomo si assenta rispetto alla donna, e poi ha fatto un altro discorso fattuale e cioè che la donna per caratteristiche anatomiche e naturali ha la possibilità più dell'uomo di doversi assentarsi perchè ha il tema della procreazione. Ora, se di fronte a un discorso così fattuale qualcuno ha da dire qualcosa, è qualcuno che è in, ignorante. Io invece credo che la ...

