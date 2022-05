Elisabetta Franchi, dopo la bufera chiarisce: “Io fraintesa, parlavo di Stato assente e di sacrifici delle donne” (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag — Elisabetta Franchi arriva con il chiarimento di prassi dopo essersi ritrovata al centro della bufera mediatica per le sue dichiarazioni rilasciate durante un evento de Il Figlio e Pwc. L’imprenditrice è stata letteralmente fatta a pezzi sulle piattaforme social e da parecchi giornalisti per aver affermato di assumere, per i ruoli manageriali, solo donne sopra i quaranta. Le parole di Elisabetta Franchi che hanno fatto infuriare tutti «Io oggi le donne le ho messe, ma sono “anta“», ha spiegato parlando con una giornalista del Foglio. «Ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano fare figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno già fatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag —arriva con il chiarimento di prassiessersi ritrovata al centro dellamediatica per le sue dichiarazioni rilasciate durante un evento de Il Figlio e Pwc. L’imprenditrice è stata letteralmente fatta a pezzi sulle piattaforme social e da parecchi giornalisti per aver affermato di assumere, per i ruoli manageriali, solosopra i quaranta. Le parole diche hanno fatto infuriare tutti «Io oggi lele ho messe, ma sono “anta“», ha spiegato parlando con una giornalista del Foglio. «Ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano fare figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno già fatto ...

stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - narutomaki___ : RT @CamporiPaola: Oggi abbiamo scoperto che la Cristoforetti può andare nello spazio avendo 2 figli piccoli ma per lavorare per Elisabetta… - immmace : RT @CamporiPaola: Oggi abbiamo scoperto che la Cristoforetti può andare nello spazio avendo 2 figli piccoli ma per lavorare per Elisabetta… -