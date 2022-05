È morto Walter De Benedetto (Di lunedì 9 maggio 2022) È morto a 49 anni Walter De Benedetto: l'uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Malato da anni di grave forma di artrite... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) Èa 49 anniDe: l'uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era uno dei malati simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Malato da anni di grave forma di artrite...

