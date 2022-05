Covid, Costa: “Avrei tolto le mascherine in classe, ma è prevalsa la linea della prudenza” (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarà un’estate senza alcun tipo di restrizioni legate al coronavirus. Per la prima volta dopo oltre due anni di pandemia, l’Italia può tornare alla vita pre-Covid, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Sarà un’estate senza alcun tipo di restrizioni legate al coronavirus. Per la prima volta dopo oltre due anni di pandemia, l’Italia può tornare alla vita pre-, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute Andreaa Radio24. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni'. Lo ha detto il sotto… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - orizzontescuola : Covid, Costa: “Avrei tolto le mascherine in classe, ma è prevalsa la linea della prudenza” - MetropolitanoIT : ??#Covid. #Costa: verso un'estate libera da restrizioni???? - infoitinterno : Covid Italia, Costa: 'Dopo 15 giugno estate senza restrizioni' -