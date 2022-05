Covid, adesso uno studio rivela: “Ecco quanti sono gli effetti avversi dei vaccini” (Di lunedì 9 maggio 2022) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan In Germania il dibattito sul danno da vaccino ha raggiunto l‘opinione pubblica. Molti parlano di studio osservazionale a lungo termine della Charité di Berlino (per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi ospedali universitari d’Europa, noto da sempre per le sue ricerche sui vaccini) in cui è coinvolto anche il Prof. Christian Drosten (il virologo più noto, che ha supportato sino ad oggi tutte le decisioni del governo) giunge alla conclusione che gravi complicazioni dopo la vaccinazione si verificano 40 volte più spesso di quanto precedentemente registrato dal Paul Ehrlich Institute (PEI è in sostanza un importante istituto riconosciuto di ricerca per vaccini e biomedicina). Nell’ultimo report di sicurezza pubblicato dal PEI si evidenzia che a fronte di 172 milioni di dosi somministrate al 31 marzo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022) di Paolo Becchi e Nicola Trevisan In Germania il dibattito sul danno da vaccino ha raggiunto l‘opinione pubblica. Molti parlano diosservazionale a lungo termine della Charité di Berlino (per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi ospedali universitari d’Europa, noto da sempre per le sue ricerche sui) in cui è coinvolto anche il Prof. Christian Drosten (il virologo più noto, che ha supportato sino ad oggi tutte le decisioni del governo) giunge alla conclusione che gravi complicazioni dopo la vaccinazione si verificano 40 volte più spesso di quanto precedentemente registrato dal Paul Ehrlich Institute (PEI è in sostanza un importante istituto riconosciuto di ricerca pere biomedicina). Nell’ultimo report di sicurezza pubblicato dal PEI si evidenzia che a fronte di 172 milioni di dosi somministrate al 31 marzo ...

