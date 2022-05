Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego tornerà il prossimo autunno | le parole della conduttrice

(Di lunedì 9 maggio 2022)Rai 2 condotto daè stato di certo la più bella sorpresa del palinsesto diper quanto riguarda questa lunga stagione televisiva. Il nuovo contenitore domenicale ha infatti ben impressionato in quanto ad ascolti guadagnandosi la fiducia non solo del pubblico ma sembrerebbe anchestessa rete. A dare l’annuncio di una riproposizione in futuro del progetto è stata proprio una delle due reginetrasmissione, quellatornata fugacemente in Mediaset, che nel corso di una intervista ha svelato il futurodel programma.torna anche ilanno Nemmeno il ...

Advertising

cristia_urbano : RT @falcions85: Comunque, due mesetti fa a Domenica In era previsto Massimo Ranieri che però, nemmeno tre ore prima, era stato bruciato dal… - gundam_remake : @RosytaSantoro @Vorlander13 Qui però ha ragione lei. Com'è che scrivono 'musica dal vivo' sullo schermo e poi guard… - BulloManuela : RT @falcions85: Comunque, due mesetti fa a Domenica In era previsto Massimo Ranieri che però, nemmeno tre ore prima, era stato bruciato dal… - giorgiobigi1 : RT @yapylenok: Ecco la nostra @Fiordaliso_ oggi a 'Citofonare RAI2' ?? #Fiordaliso #MarinaFiordaliso #Fiorda #citofonarerai2 - Bordnassela : @falcions85 Citofonare Rai2 e Verissimo hanno lo stesso peso? -

Tvblog

Consueto appuntamento con l'Oroscopo di Simon & the stars, che nel corso della puntata odierna diha svelato le previsioni dei segni zodiacali per quanto riguarda la settimana 9 - 15 maggio . Come sempre l'esperto di astri ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all'...Recentemente, infatti, hanno fatto parte del cast di '', il programma in onda la domenica mattina su Raidue condotto da Paola Perego e Simona Ventura , dove avevano il compito di ... Citofonare Rai2 non va in onda domani (e la Ventura annuncia la riconferma per l’anno prossimo) 4% - 2 milione 49mila Rai 2 SORGENTE DI VITA: 1,8% - 96mila SULLA VIA DI DAMASCO: 1,6% - 100mila O ANCHE NO: 1,4% - 96mila RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA: 1,6% - 109mila CITOFONARE RAI 2: 4,3% - 435mila ...Massimo Cannoletta fà conoscere ai telespettatori di "Citofonare Rai2" una piccola città molto suggestiva: Dolceacqua, borgo medievale del ponente ligure nel comune di Imperia, caratterizzato dal ...