“Che delusione”. Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Jeremias Rodriguez: “Non me l’aspettavo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Vladimir Luxuria, la delusione che non si aspettava di ricevere. Sono trascorse 5 settimane da quando il reality show ai limiti della sopravvivenza ha esordito nella nuova edizione. Un format avvincente e tant colpi di scena sull’Isola dei Famosi. Ma tra i concorrenti spicca il nome che più di tutti sembra aver tradito le aspettative dell’opinionista. Vladimir Luxuria avrebbe puntato tutto su uno dei concorrenti eppure qualcosa avrebbe tradito le sue aspettative. Una profonda delusione nei riguardi di Jeremias Rodriguez, Vladimir lo confessa senza alcun filtro. E tutto dopo la decisione presa dal fratello di Belen. Hanno provato a convincerlo, ma senza esito positivo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022), lache non si aspettava di ricevere. Sono trascorse 5 settimane da quando il reality show ai limiti della sopravvivenza ha esordito nella nuova edizione. Un format avvincente e tant colpi di scena sull’dei. Ma tra i concorrenti spicca il nome che più di tutti sembra aver tradito le aspettative dell’opinionista.avrebbe puntato tutto su uno dei concorrenti eppure qualcosa avrebbe tradito le sue aspettative. Una profondanei riguardi dilo confessa senza alcun filtro. E tutto dopo la decisione presa dal fratello di Belen. Hanno provato a convincerlo, ma senza esito positivo. ...

