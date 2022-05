Charlène di Monaco di nuovo in pubblico | con Alberto però è ormai finita

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 9 maggio 2022)diè apparsa nuovamente in. A distanza di una settimana, la principessa consorte didiha preso parte ad unevento. Ma sembrache il rapporto tra i due principi abbia toccato un punto di non ritorno… L’E-Prix dil’aveva riconsegnata ai suoi sudditi. Dopo quasi un anno e mezzo quell’apparizione indell’amata principessa sembrava potesse davvero mettere fine a tutte le voci. Quelle che in questi ultimi mesi hanno avuto continuamente per oggetto la sua persona, il suo precario stato di salute e l’ancora più precario stato del suo matrimonio.-e--di-AltranotiziaSabato scorso la ...