Bufera su Elisabetta Franchi | ma il valore della donna va oltre la retorica

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Se vi chiedessero un giudizio su Machiavelli come vi esprimereste? Può piacere o meno, ma comunque gli sarebbe riconosciuta da tutti una certa dignità intellettuale. E se vi dicessi che l'autore del Principe, opera che è alla basesua fama giunta sino ai giorni nostri, reputava launa «proprietà» dell'uomo? Immagino cambiereste idea, giustamente. Ma senza demolire tutto il resto dell'eredità che Machiavelli ha consegnato alla storia, dalla cultura generale sino alla scienza politica,quale si può ritenere un padre. Attualizziamo il ragionamento e proviamo ad applicarlo all'attualità di queste ore, facendo una premessa che non lasci alibi a chi non voglia seguirci nell'analisi e intenda dare una lettura senza sfumature, tribale, alle righe che verranno:l'ha detta ...