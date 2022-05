Bono suona a sorpresa nella metropolitana di Kiev

(Di lunedì 9 maggio 2022)– La rock star irlandeseha elogiato la lotta dell’Ucraina per la libertà in un concerto ain una stazione delladi.Il frontman degli U2 ha cantato insieme con The Edge, altro elemento della band, i classici del loro repertorio.“La gente in Ucraina non sta combattendo soltanto per la sua libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà”, ha sottolineato.Photo credit: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Bono è stato recentemente premiato a Washington con il Fulbright Prize per il suo ruolo di attivista e fondatore di organizzazioni umanitarie come "One" e "Red", impegnate in campagne contro... Bono Vox e The Edge suonano a sorpresa nel metrò di Kiev. Milano, 8 mag. (askanews) - Il cantante Bono Vox e il chitarrista The Edge degli U2 si sono esibiti a sorpresa all'interno di una stazione del...