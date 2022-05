Attenta Inter, su Bremer piomba un club di Premier! (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Inter cercherà di rinnovarsi ancora dopo questa stagione a prescindere dal suo esito, soprattutto in una zona del campo che negli ultimi anni è stato il suo fiore all’occhiello, ovverosia in difesa. Bremer Calciomercato InterNon è un mistero che Marotta ha da tempo annotato sul suo taccuino il nome del centrale del Torino Bremer. La notizia di oggi, come riporta Tuttosport, è che sul difensore granata è piombato un club di Premier: il Leicester di Rodgers. Nonostante la concorrenza i nerazzurri sembrano ancora in vantaggio rispetto alle Foxes. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) L’cercherà di rinnovarsi ancora dopo questa stagione a prescindere dal suo esito, soprattutto in una zona del campo che negli ultimi anni è stato il suo fiore all’occhiello, ovverosia in difesa.CalciomercatoNon è un mistero che Marotta ha da tempo annotato sul suo taccuino il nome del centrale del Torino. La notizia di oggi, come riporta Tuttosport, è che sul difensore granata èto undi Premier: il Leicester di Rodgers. Nonostante la concorrenza i nerazzurri sembrano ancora in vantaggio rispetto alle Foxes.

Advertising

DonDie_Sospeso : @sunday_ky @Inter @fede_rocket @frig_80 @stefzoc Attenta Dom, non è proprio la stessa cosa. Se fischi ed esiste la… - STnews365 : Inter, attenta a Bremer: una big di Premier sul granata. Il Leicester City punta forte Bremer, e le possibilità ecn… - RedazioneLaNews : #Milano Mister Inzaghi preoccupato per la gara tra inter ed Empoli: 'Dovremo fare una partita molto attenta' - infoitsport : Mister Inzaghi preoccupato per la gara tra inter ed Empoli: 'Dovremo fare una partita molto attenta' - Maglia13euros : Zambrotta: 'Verona delicata per il Milan, ma l'Inter dovrà stare attenta al Cagliari' - -