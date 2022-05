Andreas commenta la lettera di Dario dopo Amici | “Bello dentro e anche fuori!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 9 maggio 2022) Subitoessere stato eliminato daSchirone ha ricevuto i complimenti diMuller (che hacriticato Alessandra Celentano). Oggi pomeriggioè tornato sui social ed ha scritto un lungo post sulla sua avventura addi Maria. Il giovane ballerino ha ringraziato Maria De Filippi, Veronica Peparini, maSilvia. “Ed eccomi qua…ho voluto aspettare un giorno prima di scrivere qualcosa per capire effettivamente cosa stesse succedendo (ancora non sto capendo). Sono stati sette mesi pieni di danza e di emozioni in cui ho scavato tantodi me nel mio passato per rompere tutte le insicurezze e cercare di non risparmiarmi mai ne a lezione ne sul palco. Sette mesi in cui ,con l’aiuto dei professionisti ...