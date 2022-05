Alex Rina e Luigi Strangis di Amici convocati da Maria De Filippi: “Da tonti andare avanti così”, l’appello (Di lunedì 9 maggio 2022) L’eduzione 2022 di Amici è giunta, proprio alle battute finali. Infatti domenica 15 maggio è prevista la finale del talent show. Ad aggiudicarsi il posto da finalisti, per il ballo, sono stati Michele Esposito e Serena Carella. Nelle sfide canore, invece si contenderanno la vittoria: Alex Rina, Albe, Luigi Strangis e Sissi. Tra i vari allievi della scuola di Canale 5 si sono create delle importanti Amicizie, ma, a volte, sono sorte anche delle incomprensioni. Alex Rina e Luigi Strangis stanno vivendo un momento difficile del loro rapporto, ma Maria De Filippi ha provato a riappacificare i due allievi. Maria De Filippi prova a far fare pace ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) L’eduzione 2022 diè giunta, proprio alle battute finali. Infatti domenica 15 maggio è prevista la finale del talent show. Ad aggiudicarsi il posto da finalisti, per il ballo, sono stati Michele Esposito e Serena Carella. Nelle sfide canore, invece si contenderanno la vittoria:, Albe,e Sissi. Tra i vari allievi della scuola di Canale 5 si sono create delle importantizie, ma, a volte, sono sorte anche delle incomprensioni.stanno vivendo un momento difficile del loro rapporto, maDeha provato a riappacificare i due allievi.Deprova a far fare pace ...

Advertising

michi95_7 : ERMAL META È COSÌ INNAMORATO DI ALEX O ALESSANDRO RINA O ALEXIO O AXEL O MALINCONICO O VENDITORE ABUSIVO DI BRACCIA… - blackliess : I DIRITTI DI ALESSANDRO RINA IN ARTE ALEX WYSE - IsaeChia : #Amici21, Luigi Strangis e Alex Rina dopo le incomprensioni ritrovano la serenità grazie a Maria De Filippi Nel d… - iosonosconessa : 'i guanti di sfida che ovviamente ho sempre vinto' alex rina che distrugge trudy il pelatone xme è tutto #Amici21 - iosonosconessa : ma come glielo spiegheremo hai banditi perché li chiamiamo così? come lo spieghiamo hai divorziati perché li chiami… -