Video l’Eredità 8 maggio 2022: Marcello di Milano (Di domenica 8 maggio 2022) l’Eredità di domenica 8 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Marcello di Milano. Marcello è un manutentore, ma attualmente si occupa di siti pubblici. Ha un gatto di nome Obama e una compagna di nome Ileana. E’ appassionato di giochi in scatola. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 maggio 2022)di domenica 8. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiè un manutentore, ma attualmente si occupa di siti pubblici. Ha un gatto di nome Obama e una compagna di nome Ileana. E’ appassionato di giochi in scatola. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 105.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ...

Advertising

AgenziaOpinione : RAI 1 – “ LINEA BLU “ * PUNTATA DEL 7 MAGGIO 2022, « L’EREDITÀ DEL MARE, TRAPANI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VID… - MyssChega : Elena è il secondo posto alle carte, Gaia è Sissi, raccogliendo l’eredità di Annalisa ed Elodie - mariopaps : Il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sarebbe ancora vivo e in un video dice la sua sul conflitto in Ucraina. S… - ParliamoDiNews : `L`eredità` puntata di oggi 7 maggio 2022 (VIDEO) - Imbucato Speciale #Leredita #programmitv #puntata #puntate… - infoitcultura : L'eredità, Insinna la fa grossa: concorrente perde tutto il montepremi per 'colpa' sua | VIDEO -

INTERVISTA - Fischetti (coach Zeppieri): 'I consigli di Nadal per battere Cressy. Vivere questo con Giulio è un sogno' ... il giovane allenatore ha preso l'eredità di Piero Melaranci e ... Adesso abbiamo un'altra partita da giocare e non vediamo l'ora, ... appena torno a casa accendo il computer e mi metto a vedere video di ... Star Trek Picard 2: temet nosce Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando ... Con questo suo piglio, Picard ha attraversato l'assimilazione dai ... durante un accorato dialogo con Picard: L'eredità della prima ... Ascolti Tv Blog ... il giovane allenatore ha presodi Piero Melaranci e ... Adesso abbiamo un'altra partita da giocare e non vediamo'ora, ... appena torno a casa accendo il computer e mi metto a vederedi ...Per iscrivervi al servizio di streaming Prime, sfruttando ... Con questo suo piglio, Picard ha attraversato'assimilazione dai ... durante un accorato dialogo con Picard:della prima ... Video l'Eredità 7 maggio 2022: Domenico di San Giuseppe Jato