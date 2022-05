(Di domenica 8 maggio 2022) Nelle ultime ore la Polizia ha messo in campo un ampio servizio diin alcuni quartieri popolari della Capitale. L’attività ha permesso di trarre in arresto in tutto sette persone. Sequestrati inoltre, tra gli altri, 800 grammi di cocaina, 36 kg. di hashish e 53 grammi di marijuana. In particolare sono state attenzionate le zone diin auto alAlsono scattati verso una macchina noleggiata nel capoluogo partenopeo i cui componenti hanno destato sospetto. Alla guida del veicolo è stato individuato E.A., 56 anni, di origini napoletane, il quale è stato trovato in possesso di 26 kg. di hashish. L’uomo stava cedendo stupefacenti a Z.M. 57 anni romano e a ...

Il monitoraggio delle maggiori piazze di spaccio - in particolare quelle insistenti nei quartieri popolari di Tufello, Spinaceto, Prenestino e Centocelle - e l'intensa attività info - investigativa, Tufello, Spinaceto, Prenestino e Centocelle, controlli a tappeto anti-droga: 7 arresti Nelle ultime ore la Polizia ha messo in campo un ampio servizio di controlli in alcuni quartieri popolari della Capitale. L'attività ha permesso di trarre in arresto in tutto sette persone. Sequestrat