Advertising

laregione : Zelensky: ‘Non ignorate le sirene antiaree in questi giorni’ -

Agenzia askanews

In "quasi tutte" le regioni dell'Ucraina sono in funzione stamnani leantiaeree per possibili bombardamenti russi. Lo riferisce via twitter il Kyiv Independent. I corrispondenti di guerra dalle zone del fronte riferiscono di numerose esplosioni nelle città. In ...In "quasi tutte" le regioni dell'Ucraina sono in funzione stamnani leantiaeree per possibili bombardamenti russi. Lo riferisce via twitter il Kyiv Independent. I corrispondenti di guerra dalle zone del fronte riferiscono di numerose esplosioni nelle città. In ... Sirene antiaree in allarme in quasi tutto il Paese Roma, 8 mag. (askanews) - In 'quasi tutte' le regioni dell'Ucraina sono in funzione stamnani le sirene antiaeree per possibili bombardamenti ...(Adnkronos) - Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni dell'Ucraina nel 74esimo giorno di guerra con la Russia. Lo riferisce su twitter il ...