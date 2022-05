Simon Yates vince la cronometro di Budapest (Di domenica 8 maggio 2022) Giro d'Italia: 2ª tappa .. cronometro Budapest-Budapest davanti all'olandese Van der Poel, che resta in maglia rosa dopo la vittoria nella prima tappa di Visegrad. QUESTA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA TAPPA: 1. VAN DER POEL (Alpecin-Fenix) 2. Yates (Team BikeExchange) +11" 3. DUMOULIN (Jumbo-Visma) +16" 4. SOBRERO (Team BikeExchange) +24" 5. KELDERMAN (BORA) s.t. 6. TULETT(Ineos) s.t. 7. FOSS (Jumbo-Visma) +28" 8. MOLLEMA (Trek-Segafredo) s.t. 9. BILBAO (Bahrain-Victorious) +29" 10. SCHMID (Quick-Step) s.t. 12. NIBALI (Astana) +30" generale di Matteo Cobrero: quarto, 12° Nibali. Ecco classifica generale DOMENICA 8 MAGGIO Tappa 3: Kaposvar - Balatonfüred, 201 chilometri, dislivello 890 m Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 8 maggio 2022) Giro d'Italia: 2ª tappa ..davanti all'olandese Van der Poel, che resta in maglia rosa dopo la vittoria nella prima tappa di Visegrad. QUESTA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA TAPPA: 1. VAN DER POEL (Alpecin-Fenix) 2.(Team BikeExchange) +11" 3. DUMOULIN (Jumbo-Visma) +16" 4. SOBRERO (Team BikeExchange) +24" 5. KELDERMAN (BORA) s.t. 6. TULETT(Ineos) s.t. 7. FOSS (Jumbo-Visma) +28" 8. MOLLEMA (Trek-Segafredo) s.t. 9. BILBAO (Bahrain-Victorious) +29" 10. SCHMID (Quick-Step) s.t. 12. NIBALI (Astana) +30" generale di Matteo Cobrero: quarto, 12° Nibali. Ecco classifica generale DOMENICA 8 MAGGIO Tappa 3: Kaposvar - Balatonfüred, 201 chilometri, dislivello 890 m

Advertising

Eurosport_IT : SUPER NIBALI! ?? Lo Squalo sfodera una prova d'autore nella cronometro valida per la seconda tappa del Giro d'Itali… - jossblamire : La grande competizione per la più bella bici... primo posto a Simon Yates con il Giant e secondo a MVDP e Canyon ..… - Casamandrei : #raigiro #Giro Gentilmente... qualcuno ricordi a RIZZATO che ieri ha vinto Simon Yates...?????? - infoitsport : Simon Yates vince la crono di Budapest - tvzoomitalia : #Ascoltitv 7 maggio 2022 altre opzioni: Juric e Spalletti, Klopp e Conte, Leclerc e Sainz, Simon Yates in evidenza.… -