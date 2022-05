"Se non c'è unità in Europa...". Se ne accorge anche Di Maio, perché stiamo facendo un favore a Putin (Di domenica 8 maggio 2022) "Vorrei vedere molti più Paesi europei più attivi per rimettere in piedi il negoziato, partendo dalle aperture che ha fatto Zelensky. Ora Putin deve dimostrare di provare a chiudere un accordo". Luigi Di Maio, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3, sottolinea che il presidente ucraino "ha aperto sulla neutralità dell'Ucraina, mettendo in discussione l'ingresso nella Nato, e ha dato una disponibilità, dicendo che potrebbe negoziare non considerando la Crimea". Per questo, secondo Di Maio, spetta ora al presidente russo Vladimir Putin dimostrare di voler "venire al tavolo e provare a chiudere un accordo". perché il presidente ucraino "ha fatto delle aperture veramente molto grandi che possono portare almeno a un cessate il fuoco", aggiunge il titolare della Farnesina. "Quando non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) "Vorrei vedere molti più Paesi europei più attivi per rimettere in piedi il negoziato, partendo dalle aperture che ha fatto Zelensky. Oradeve dimostrare di provare a chiudere un accordo". Luigi Di, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3, sottolinea che il presidente ucraino "ha aperto sulla neutralità dell'Ucraina, mettendo in discussione l'ingresso nella Nato, e ha dato una disponibilità, dicendo che potrebbe negoziare non considerando la Crimea". Per questo, secondo Di, spetta ora al presidente russo Vladimirdimostrare di voler "venire al tavolo e provare a chiudere un accordo".il presidente ucraino "ha fatto delle aperture veramente molto grandi che possono portare almeno a un cessate il fuoco", aggiunge il titolare della Farnesina. "Quando non ...

