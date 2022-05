Se al colloquio ti chiedono “quando vuoi fare dei figli” (Di domenica 8 maggio 2022) “quando vuole fare figli?”, “Saprebbe a chi lasciarli mentre lavora?”. Domande come queste, in un colloquio di lavoro, sono comuni quando rivolti alle donne. A poco valgono le tre pagine di curriculum o il numero di lingue parlate davanti a simili interrogativi che riducono a un corpo e null’altro. E che a un uomo nessuno si sognerebbe di fare. Le definiscono spesso “domande scomode”, ma bisognerebbe iniziare a chiamarle con il proprio nome. Per l’articolo 37 della nostra Costituzione, domande illegali. quando al colloquio chiedono… La pandemia ha stravolto la nostra vita professionale. Modalità di lavoro diverse, colloqui da remoto, nuove disuguaglianze di genere. Una costante però ha superato le difficoltà, mostrandosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) “vuole?”, “Saprebbe a chi lasciarli mentre lavora?”. Domande come queste, in undi lavoro, sono comunirivolti alle donne. A poco valgono le tre pagine di curriculum o il numero di lingue parlate davanti a simili interrogativi che riducono a un corpo e null’altro. E che a un uomo nessuno si sognerebbe di. Le definiscono spesso “domande scomode”, ma bisognerebbe iniziare a chiamarle con il proprio nome. Per l’articolo 37 della nostra Costituzione, domande illegali.al… La pandemia ha stravolto la nostra vita professionale. Modalità di lavoro diverse, colloqui da remoto, nuove disuguaglianze di genere. Una costante però ha superato le difficoltà, mostrandosi ...

VNSmatrix : @Baciccio_99 Franchi agisce proprio come quelli che fanno firmare le dimissioni in bianco o chiedono al colloquio s… - nonhosonno : @StefanoGuerrera Al colloquio chiedono se sono stati fatti i 4 giri di boa - woopanbauletto : Al prossimo colloquio quando mi chiedono “perché hai scelto noi?” risponderò “perché devo fare soldi per andare ai concerti dei miei pirati” - gian_d_gian : Genitori che chiedono il colloquio oggi, dopo che ho annotato un'insufficienza nell'ultima verifica nel registro el… - ValeriaCir78 : @rtl1025 Puglia al 18° posto!..dove la prima cosa che ti chiedono ad un colloquio è se hai figli e sei sposata!!Pug… -