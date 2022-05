Regioni, spesa per incarichi e consulenze: Piemonte, Veneto e Marche più virtuose (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Piemonte, Veneto e Marche sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nelle spese sostenute per incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza. Sono le uniche tre ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 il Piemonte ha speso 57.210,85 euro, il Veneto 33.831,75 euro e le Marche 5.500,00 euro. ( TABELLA 1) Tra le Regioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) –sono leitaliane più ‘’ nelle spese sostenute perlibero-professionali di studi, ricerca e consulenza. Sono le uniche tre ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 ilha speso 57.210,85 euro, il33.831,75 euro e le5.500,00 euro. ( TABELLA 1) Tra le...

