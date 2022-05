Nicola: “Non dobbiamo essere delusi, siamo ancora lì a giocarcela” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Davide Nicola non fa drammi e riporta tutti coi piedi per terra. Il gol subìto nel finale contro il Cagliari non va a rovinare l’umore del tecnico granata che predica calma. le sue parole ai microfoni di Dazn nel post partita: Voglia – “Tutti noi abbiamo voglia di raggiungere il traguardo. Dà molto fastidio aver preso gol all’ultimo minuto, questo è normale, ma dobbiamo contestualizzare il tutto. Affrontavamo un avversario difficile, che aveva riposato qualche giorno in più di noi. E’ arrivato un pareggio che può essere anche considerato giusto, sarebbe stato bellissimo vincere ma sarebbe stato anche troppo facile. Si deciderà tutto all’ultima partita, i ragazzi lo sanno”. Valori – “Ogni avventura è diversa, questa è un’avventura straordinaria completamente diversa da quella di Crotone. Sia la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Davidenon fa drammi e riporta tutti coi piedi per terra. Il gol subìto nel finale contro il Cagliari non va a rovinare l’umore del tecnico granata che predica calma. le sue parole ai microfoni di Dazn nel post partita: Voglia – “Tutti noi abbiamo voglia di raggiungere il traguardo. Dà molto fastidio aver preso gol all’ultimo minuto, questo è normale, macontestualizzare il tutto. Affrontavamo un avversario difficile, che aveva riposato qualche giorno in più di noi. E’ arrivato un pareggio che puòanche considerato giusto, sarebbe stato bellissimo vincere ma sarebbe stato anche troppo facile. Si deciderà tutto all’ultima partita, i ragazzi lo sanno”. Valori – “Ogni avventura è diversa, questa è un’avventura straordinaria completamente diversa da quella di Crotone. Sia la ...

