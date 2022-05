Napoli, salti di gioia per Spalletti: ora il tecnico ha un’arma in più (Di domenica 8 maggio 2022) Napoli, il prossimo anno Spalletti potrà contare su un giovane talento. De Laurentiis scende in campo in prima persona: si decide in estate. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, archiviata la matematica qualificazione in Champions League, è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Di comune accordo con mister Luciano Spalletti ed il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022), il prossimo annopotrà contare su un giovane talento. De Laurentiis scende in campo in prima persona: si decide in estate. Ildi Aurelio De Laurentiis, archiviata la matematica qualificazione in Champions League, è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Di comune accordo con mister Lucianoed il direttore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

manu67915486 : @angianna78 @CozzAndrea Questi sono i suoi numeri in percentuale. Poi chiaramente sono legati (e ingigantiti) al si… - _softPizza_ : @jo19N26 Sulla valutazione della vendita del club se crede che sia meglio non cedere perché la Ucl è a portata di m… - Gianlu_BoNa1990 : @AslanNerazzurro @Paolo78475202 @paolobocciarel1 @giovannibrenteg Il problema questa estate è stata la mancanza di… - infoitsport : Napoli, salti di gioia per Spalletti: l'ufficialità è una manna - zazoomblog : Napoli salti di gioia per Spalletti: l’ufficialità è una manna - #Napoli #salti #gioia #Spalletti:… -