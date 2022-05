“Malore e convulsioni | poi il decesso” | è giallo sulla morte di tre turisti in un resort di lusso alle Bahamas

(Di domenica 8 maggio 2022) Prima il, con nausea e vomito, quindi le: ènelleper un sospetto avvelenamento in undiper treamericani, due uomini e una donna, sono stai trovati morti, e un’altra donna è stata invece ricoverata d’urgenza in ospedale, trasportata in aereo al Princess Margaret Hospital. I fatti sono successi all’hotel Emerald Bay, come ha fatto sapere il primo ministro ad interim delleChester Cooper: il ministero della Salute ha dichiarato a Eyewitness Newsche alcuni ospiti dell’hotel hanno chiesto aiuto a causa di nausea e vomito, ma sono stati curati e poi dimessi. La polizia sta indagando sulle “morti improvvise”: al momento la causa delè ...

Secondo quanto riferito dai sanitari, che parlano di 'emergenza', entrambi gli individui mostravano segni dipre - morte . 'Gli agenti hanno esaminato i corpi e non hanno riscontrato ...Secondo quanto riferito dai sanitari, che parlano di "emergenza", gli individui mostravano segni dipre - morte. Gli agenti hanno esaminato i corpi e non hanno riscontrato eventi ...Prima il malore, con nausea e vomito, quindi le convulsioni: è giallo nelle Bahamas per un sospetto avvelenamento in un resort di lusso per tre turisti americani, due uomini e una donna, sono stai ...L’ipotesi è che possa trattarsi di una qualche forma di intossicazione o avvelenamento, per questo è al lavoro anche un team di esperti che stanno verificando che non sia in corso una minaccia per la ...