Lazio-Samp, vietata la bandiera della pace. La protesta dei tifosi: “Perché i simboli nazisti entrano?” (Di domenica 8 maggio 2022) “Spettabile Questura di Roma, vorreste essere così cortesi da spiegarci per quale ragione ieri sera non ci è stato consentito di introdurre allo stadio una bandiera della pace, autorizzata dall’organo preposto, quando contemporaneamente veniva consentita l’esibizione di vessilli inneggianti al nazismo e al fascismo, cosa che accade peraltro correntemente in tante altre curve?“. Questo il tweet di Lazio e Libertà, associazione di tifosi biancocelesti che si batte per favorire l’integrazione culturale e sportiva contro ogni forma di razzismo. Nel pre partita della sfida contro la Sampdoria, una bandiera della pace è stata vietata all’ingresso, come peraltro accaduto anche ad un tifoso ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Spettabile Questura di Roma, vorreste essere così cortesi da spiegarci per quale ragione ieri sera non ci è stato consentito di introdurre allo stadio una, autorizzata dall’organo preposto, quando contemporaneamente veniva consentita l’esibizione di vessilli inneggianti al nazismo e al fascismo, cosa che accade peraltro correntemente in tante altre curve?“. Questo il tweet die Libertà, associazione dibiancocelesti che si batte per favorire l’integrazione culturale e sportiva contro ogni forma di razzismo. Nel pre partitasfida contro ladoria, unaè stataall’ingresso, come peraltro accaduto anche ad un tifoso ...

Advertising

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Il diavolo dentro | #Milan per il sorpasso sull'#Inter, #Pioli: 'Mancano ancora… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Giampaolo: 'Ultime con Fiorentina e Inter? Non so quanti, ma ci servono punti' - sportface2016 : #LazioSamp, vietata la bandiera della pace. La protesta dei tifosi: 'Perché i simboli nazisti entrano?' - haysam58461300 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? Il diavolo dentro | #Milan per il sorpasso sull'#Inter, #Pioli: 'Mancano ancora sette punt… - ParliamoDiNews : La Lazio vede il quinto posto: 2-0 alla Samp, quasi fatta per l`Europa – Libero Quotidiano #RussiaUcraina… -