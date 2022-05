Juventus | la notizia è una manna per Allegri | esultano anche i tifosi

(Di domenica 8 maggio 2022) Novità in vista della Coppa Italia per lae per. La buonarisolve parecchi problemi al tecnico bianconero. Archiviata la rocambolesca sconfitta contro il Genoa, che comunque cambia poco a livello di obiettivi in campionato, visto che la qualificazione in Champions League è stata già raggiunta, laguarda al prossimo futuro. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LKinoshi : Capisco alcune (ma anche tante) scelte discutibili da parte della Juventus negli ultimi anni, ma questa “notizia” è… - gilnar76 : La PEGGIORE notizia sulla #Juventus che sentirete OGGI. #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea… - JuventusUn : #Lippi sicuro: 'Ho una notizia bomba sul mercato della #Juventus' SVELATO IL COLPO ? - infoitsport : Genoa-Juventus, è arrivata la notizia che i tifosi aspettavano con ansia -

Juvenews.eu

SASSUOLO 5,5 Le imprese in casa di Milan e, due vittorie, sono le gemme del girone di ... Scamacca in grande crescita è la miglioredella stagione, Raspadori e Berardi troppo ...Poi l'esultanza dei giocatori juventini in mezzo all campo, alladel pareggio dello Zenit. La Juve vola in Champions, e ora punta alla rimonta anche in campionato.- Malmoe, le ... Calciomercato Juventus / Notizia da paura: “Vuole trasferirsi a Torino!” (SportPiacenza) Devo tutto a questa società, mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà. La Cremonese è tata la scelta migliore fatta con la Juve. (Juventus News 24) Palla alla Juve, l'ultima parola è ...Le sue dichiarazioni. VLAHOVIC – «Appena arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, ha inevitabilmente avvertito una grande responsabilità perché da lui ci si aspettava tanto. E paradossalmente il ...